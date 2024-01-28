Ночной клуб и болезнь. Стала известна причина отсутствия Рэшфорда в заявке МЮ на матч Кубка Англии

Футболист "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, не попал в заявку на матч четвертого раунда Кубка Англии из-за болезни.

Однако по информации The Athletic, англичанин посетил ночной клуб Белфаста за несколько часов до того, как сообщил клубу, что он слишком болен, чтобы тренироваться. Клуб и футболист отказались комментировать эту ситуацию.

Тен Хаг заявил, что Маркус просил прощения и они вернутся к сотрудничеству. Он отметил, что Рэшфорд является мотивированным и остается частью коллектива. Однако, в сегодняшнем поединке против "Ньюпорта" вингер не попал в заявку.