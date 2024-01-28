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Тен Хаг после матча Кубка Англии подарил тренеру Ньюпорта вино

Англия

Утешительный приз

Тен Хаг после матча Кубка Англии подарил тренеру Ньюпорта вино

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг после победы над "Ньюпортом" в Кубке Англии тепло пообщался с коллегой из стана соперника Грэмом Кофленом и подарил ему бутылку вина.

Матч "Ньюпорт" - "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 2:4. В 1/8 финала "красные дьяволы" сойдутся с победителем пары "Бристоль Сити" - "Ноттингем".

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Виктор Иванчук
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