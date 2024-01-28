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Тен Хаг после матча Кубка Англии подарил тренеру Ньюпорта вино
Утешительный приз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг после победы над "Ньюпортом" в Кубке Англии тепло пообщался с коллегой из стана соперника Грэмом Кофленом и подарил ему бутылку вина.
A nice touch from Erik ten Hag ☺️— BBC Sport (@BBCSport) January 28, 2024
????@KrisTemple pic.twitter.com/3O0rzTjvSr
Erik ten Hag gifted Newport County manager Graham Coughlan a bottle of wine after Man United's FA Cup win ????— ESPN FC (@ESPNFC) January 28, 2024
Class act ???? pic.twitter.com/hL0izVkMpv
Матч "Ньюпорт" - "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 2:4. В 1/8 финала "красные дьяволы" сойдутся с победителем пары "Бристоль Сити" - "Ноттингем".
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