Тен Хаг после матча Кубка Англии подарил тренеру Ньюпорта вино

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг после победы над "Ньюпортом" в Кубке Англии тепло пообщался с коллегой из стана соперника Грэмом Кофленом и подарил ему бутылку вина.

A nice touch from Erik ten Hag ☺️



????@KrisTemple pic.twitter.com/3O0rzTjvSr — BBC Sport (@BBCSport) January 28, 2024

Erik ten Hag gifted Newport County manager Graham Coughlan a bottle of wine after Man United's FA Cup win ????



Class act ???? pic.twitter.com/hL0izVkMpv — ESPN FC (@ESPNFC) January 28, 2024

Матч "Ньюпорт" - "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 2:4. В 1/8 финала "красные дьяволы" сойдутся с победителем пары "Бристоль Сити" - "Ноттингем".

