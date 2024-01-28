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Артета готов покинуть Арсенал ради Барселоны, - СМИ

Англия
Обновлено

СМИ фантазируют относительно будущего наставника блаугранас

Артета готов покинуть Арсенал ради Барселоны, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артета может покинуть "Арсенал", чтобы присоединиться к "Барселоне, об этом сообщает издание sports.es. По информации источника, испанский наставник уведомил свое окружение, что готов покинуть АПЛ. Контракт Микеля с "канонирами" действует до 2026-го года.

Сейчас в СМИ существует много слухов относительно нового тренера "блаугранас", после того, как Хави вчера объявил, что покинет клуб летом.

Недавно сообщалось, что "Барселону" может возглавить Ганси Флик. Именно его хотел видели президент каталонцев летом 2021-го.

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Арсенал (Лондон) Барселона Микель Артета
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Источник:
sport.es
Опубликовал: Владислав Шарапа
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