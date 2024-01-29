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Тен Хаг - про отсутствие Рэшфорда: Я разберусь с этим
Назревает очередной конфликт
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал отсутствие нападающего команды Маркуса Рэшфорда в заявке на матч 1/16 финала Кубка Англии против "Ньюпорта".
"Он явился приболевшим. Это внутреннее дело клуба. Я разберусь с этим", – сказал тен Хаг.
Напомним, что несколько дней назад "манкунианцы" сообщили, что Рэшфорд пропустит кубковый поединок по причине болезни. Однако, в четверг форвард был замечен в ночном клубе Белфаста, после чего пропустил тренировку "МЮ" в пятницу.
В текущем сезоне на счету англичанина 4 гола и 6 ассистов в 26 матчах.
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