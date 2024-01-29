Уокер - про несостоявшийся переход в Баварию: Хотел покинуть Англию и её СМИ

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер рассказал о настоящих причинах, по которым он был готов покинуть клуб летом прошлого года.

"Хотел ли я покинуть "Сити"? Конечно же нет. На данный момент мы лучшая команда в мире. Но это был шанс сбежать от Англии и ее СМИ.

Я был очень близок к переходу. Мы вели переговоры. "Бавария" - великий клуб, но в конце концов я не смог уйти.

"Гвардиола? Он не знал, что происходит. Я не могу не отблагодарить его за понимание и веру, которую он проявлял ко мне в течение четырех лет", - цитирует игрока Allfootball.