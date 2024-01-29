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Уокер - про несостоявшийся переход в Баварию: Хотел покинуть Англию и её СМИ
Дело было не в спортивной составляющей
Фото: https://twitter.com/kylewalker2
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер рассказал о настоящих причинах, по которым он был готов покинуть клуб летом прошлого года.
"Хотел ли я покинуть "Сити"? Конечно же нет. На данный момент мы лучшая команда в мире. Но это был шанс сбежать от Англии и ее СМИ.
Я был очень близок к переходу. Мы вели переговоры. "Бавария" - великий клуб, но в конце концов я не смог уйти.
"Гвардиола? Он не знал, что происходит. Я не могу не отблагодарить его за понимание и веру, которую он проявлял ко мне в течение четырех лет", - цитирует игрока Allfootball.
Напомним, что слухи о переговорах Уокера с "Баварией" появились после громкого скандала, связанного с его именем. В январе этого года жена защитника Энни Килнер сообщила, что они с футболистом уже не вместе. Новость об их расставании появилась вскоре после того, как Волкер назвали отцом пятимесячной дочери модели и блогерши Лорин Гудман. После этого игрок получил множество критики со стороны английских СМИ.
На счету 33-летнего латераля в этом сезоне 28 поединков и 3 ассиста.
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