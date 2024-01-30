Клопп отреагировал на слова защитника Ливерпуля: Я бы советовал всем сохранять спокойствие

Юрген Клопп прокомментировал слова защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка относительно будущей отставки с поста главного тренера команды.

"Я бы рекомендовал всем сохранять спокойствие. Никто не должен волноваться, я уверен на 100%. На все хватит времени. Эти игроки любят быть здесь, в "Ливерпуле", не забывайте об этом".