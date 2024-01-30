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Клопп отреагировал на слова защитника Ливерпуля: Я бы советовал всем сохранять спокойствие

Англия

Главный тренер Ливерпуля ответил Вирджилу Ван Дейку

Клопп отреагировал на слова защитника Ливерпуля: Я бы советовал всем сохранять спокойствие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Юрген Клопп прокомментировал слова защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка относительно будущей отставки с поста главного тренера команды.

"Я бы рекомендовал всем сохранять спокойствие. Никто не должен волноваться, я уверен на 100%. На все хватит времени. Эти игроки любят быть здесь, в "Ливерпуле", не забывайте об этом".

Сейчас подопечные Юргена лидируют в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 48 баллов по итогам 21 тура.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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