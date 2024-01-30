Манчестер Сити – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" уверенно шагает к следующему титулу, оставаясь главным конкурентом для "Ливерпуля" в этом сезоне. Чтобы выдержать подобный темп, побеждать такие команды, как "Бернли", просто необходимо.

Наверное, нас ожидает очередное голевое шоу от "горожан", но оправдаются ли наши ожидания? Узнаем уже совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 31 января.

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