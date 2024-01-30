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Манчестер Сити – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Когда есть настолько явный фаворит, что интрига лишь в количестве голов

Манчестер Сити – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" уверенно шагает к следующему титулу, оставаясь главным конкурентом для "Ливерпуля" в этом сезоне. Чтобы выдержать подобный темп, побеждать такие команды, как "Бернли", просто необходимо.

Наверное, нас ожидает очередное голевое шоу от "горожан", но оправдаются ли наши ожидания? Узнаем уже совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 31 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports+.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Бернли"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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