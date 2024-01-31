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Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Пеп Гвардиола ждет следующую жертву

Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" продолжает свое победное шествие к следующему чемпионскому титулу. В 22-м туре Английской Премьер-лиги к ним в гости пожалует проблемный "Бернли" Венсана Компани.

Конечно, это будет особенный матч для легенды "Сити", лично ему обеспечат теплый прием. Но вряд ли игрокам "бордовых" следует ожидать теплый прием на футбольном поле.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 31 января.

Английская Премьер-лига. 22 тур.

31 января. 21:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports +

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Бернли"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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