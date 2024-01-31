Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" продолжает свое победное шествие к следующему чемпионскому титулу. В 22-м туре Английской Премьер-лиги к ним в гости пожалует проблемный "Бернли" Венсана Компани.

Конечно, это будет особенный матч для легенды "Сити", лично ему обеспечат теплый прием. Но вряд ли игрокам "бордовых" следует ожидать теплый прием на футбольном поле.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 31 января.

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Английская Премьер-лига. 22 тур.

31 января. 21:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports +

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