АПЛ. Фулхэм – Эвертон 0:0. На удивление интересные бублики на табло

Когда обе команды максимально голодны до очков, особенно это касается подопечных Шона Дайча, то неплохое шоу для всех нейтральных зрителей практически гарантировано. "Грустить не придется" - подумал каждый из нейтральных болельщиков и формально эти ожидания не были ошибочными.

"Эвертон" все еще без Дукуре, однако, как и всегда, с Виталием Миколенко в стартовом составе. О перформансе украинца поговорим чуть позже, но забегая вперед: там все в порядке. Лучше сначала зацепим сам матч. Это был бесконечный обмен взаимными уколами в исполнении обоих коллективов. Как ни странно, но несмотря на то, что мяч большую часть времени был во владении хозяев, именно "ириски" куда активнее создавали проблемы у ворот соперника.

Чего только стоит момент после штрафного удара от Эшли Янга, после которого Лено отбил, но первым на добивании успел игрок "Эвертона", мяч после перекладины и от руки Энтони Робинсона едва не пересек линию ворот, однако "дачники" сумели отбиться. Также несколько классных кроссов от Миколенко нашли адресата, но не воплотились в чрезвычайно опасные удары, что особенно обидно.

Было что ответить и подопечным Марку Силвы. Андреас Перейра едва не поймал Пикфорда на противоходе ударом из-за пределов штрафной, Рауль Хименес должен был открывать счет в середине первого тайма убийственным ударом, который лишь чудом пролетел мимо ворот. Но без голов и с такими итогами команды отправились на перерыв. Именно в тот момент "ириски" могли взглянуть на турнирную таблицу, согласно которой они опустились в зону вылета из-за результата в параллельном матче.

Наверное, это сильно разозлило боевитых ливерпульцев, на вторую половину они вышли с большим желанием атаковать, чем частично пользовались хозяева поля, проводя свои быструю контратаки, но все еще имея проблемы с завершением. Чаще свои атаки "дачники" проводили именно по левому флангу, то есть через противоположный к Миколенко фланг. Возможно, они не хотели часто встречаться с Виталием, а возможно это обусловлено неплохой формой Виллиана, который стал едва ли не лидером атак своей команды.

В одном из эпизодов Миколенко в очередной раз подключился к атаке, чтобы пробить из-за пределов штрафной, но попасть в створ украинец не смог. В целом через его фланг атак мы фактически не видели. Однако "дачники" после 60-й минуты перехватили инициативу и начали настолько доминировать, что команду Дайча спасали только перекладины и немного удачи, как без этого. В тот момент даже прошла контратака по флангу Виталия, но он просто был не готов к такой внезапной потере мяча от своей команды. Повезло, что Годфри каким-то чудом успел подстраховать, если бы Виллиан получил тот пас от Де Кордовы-Рида, это точно был бы гол.

На 76-й минуте все в очередной раз удивились, как счет все еще остается 0:0, ведь после подачи от Виллиана Тосин Адарабиойо пробивал так, что остановить такое просто невозможно. Но если тебя зовут Джордан Пикфорд и ты ловишь кураж, то возможно все. Выдержав даже столь мощный натиск, в компенсированное арбитром время "ириски" едва не вырвали победу! Это Норберту Бету дважды после угловых имел шанс отличиться, в одном из них он неуклюже направил мяч выше пустых ворот, а в другом - помешал своему партнеру пробить по полупустым воротам. Вот такие чудеса творились сегодня на поле, но голов команды так и не забили.

Эта ничья и победа "Лутона" в параллельном матче означают, что команда Шона Дайча опускается в зону вылета. Конечно, у них есть достаточно времени, чтобы все исправить, но сам факт максимально неприятен.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Фулхэм" — "Эвертон" 0:0

Голы: нет.

"Фулхэм": Лено — Кастань, Адарабиойо, Диоп (Рим, 75), Робинсон — Палинья, Кейрни — Де Кордова-Рид, Перейра, Виллиан — Хименес (Муниз, 46)

"Эвертон": Пикфорд — Годфри, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Янг (Паттерсон, 81), Гарнер, Макнил, Данжума (Доббин, 90) — Гаррисон — Калверт-Льюин (Бету, 81)

Предупреждения: Палинья (26) — Годфри (28), Брентуэйт (42)