АПЛ. Лутон сенсационно разбил Брайтон, Ньюкасл прервал беспроигрышную серию Астон Виллы

"Лутон" – "Брайтон" 4:0

Голы: Адебайо (1, 42, 56), Огбене (3)

Команда, обычно шатающаяся на дне турнирной таблицы, камня на камне не оставила от амбициозного коллектива Роберто Де Дзерби. "Брайтон" традиционно входит в ТОП-10 таблицы, поэтому результат особенно удивителен. Адебайо сделал дубль еще в первом тайме, гол забил и Огбене. После перерыва Элайджа добил "Брайтон" и оформил хет-трик. Неожиданно слабая игра от "чаек" и потрясающий кураж "Лутона". На "Кенилуэрт Роуд" сегодня праздник.

August 2023: Brighton 4-1 Luton



January 2024: Luton 4-0 Brighton



Progress ???? pic.twitter.com/nmjOR4vFFA — Luton Town FC (@LutonTown) January 30, 2024

"Кристал Пэлас" – "Шеффилд Юнайтед" 3:2

Голы: Эзе (17, 27), Олисе (67) – Бреретон (1), Макети (20)

"Стекольщики" и "клинки" любят тусоваться в нижней части таблицы. Благодаря трудовой домашней победе "Пэлас" временно вскарабкивается аж на 14-ю строчку. Впрочем, у "Брентфорда" есть два матча в запасе, так что пробудет там команда Ходжсона недолго. В богатом на голы поединке хозяева оказались сильнее, победный мяч на экваторе второй половины встречи забил Олисе. До перерыва на дубль Эзе ответили Бреретон и Макети. Тем не менее, на все 90+ минут "Шеффилд Юнайтед" не хватило.

"Астон Вилла" – "Ньюкасл Юнайтед" 1:3

Голы: Уоткинс (71) – Шер (32, 36), Морено (52, автогол)

17 матчей АПЛ "Астон Вилла" не проигрывала у себя дома. И вот, в гости к ребятам Унаи Эмери приехал "Ньюкасл Юнайтед". Под занавес первого тайма дублем выстрелил защитник Шер. Сразу же после перерыва автогол записал в свой пассив Морено. Все, на что сподобилась "Вилла", это гол Уоткинса. Еще одно взятие ворот от Олли отменил VAR из-за офсайда. "Львы" нервничали, рубили соперников, зарабатывали "горчичники". Спасти матч им не удалось.

That winning feeling! ???? pic.twitter.com/65ImLLKwc0 — Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2024