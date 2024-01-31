Фейковый аккаунт Хаби Алонсо собирает деньги на билет до Ливерпуля

Таиландская полиция призвала болельщиков не попасться на онлайн-аферу.

Как сообщает Mirror, местные правоохранители предупредили, что в одной из известных социальных сетей функционирует якобы подтвержденный аккаунт главного тренера "Байера" Хаби Алонсо, который просит у фанатов 8,5 долларов, чтобы оплатить билеты на самолет в Ливерпуль.

"Я - Хаби Алонсо, я возглавлю "Ливерпуль" в следующем сезоне, но мне не хватает денег на перелет в Ливерпуль", - говорится в сообщении в соцсети.

"Фаны "Ливерпуля", успокойтесь. Хаби еще не тренер, но мошенник уже появился", – в шуточной манере предупредила тайская полиция.