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Фейковый аккаунт Хаби Алонсо собирает деньги на билет до Ливерпуля

Англия

И такое бывает

Фейковый аккаунт Хаби Алонсо собирает деньги на билет до Ливерпуля

Фото: bayer04.de

Новина українською

Таиландская полиция призвала болельщиков не попасться на онлайн-аферу.

Как сообщает Mirror, местные правоохранители предупредили, что в одной из известных социальных сетей функционирует якобы подтвержденный аккаунт главного тренера "Байера" Хаби Алонсо, который просит у фанатов 8,5 долларов, чтобы оплатить билеты на самолет в Ливерпуль.

"Я - Хаби Алонсо, я возглавлю "Ливерпуль" в следующем сезоне, но мне не хватает денег на перелет в Ливерпуль", - говорится в сообщении в соцсети.

"Фаны "Ливерпуля", успокойтесь. Хаби еще не тренер, но мошенник уже появился", – в шуточной манере предупредила тайская полиция.

Напомним, что Алонсо является одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу, который недавно объявил об уходе из мерсисайдского клуба после завершения текущего сезона.

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Хаби Алонсо Ливерпуль
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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