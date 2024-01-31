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Фейковый аккаунт Хаби Алонсо собирает деньги на билет до Ливерпуля
И такое бывает
Фото: bayer04.de
Таиландская полиция призвала болельщиков не попасться на онлайн-аферу.
Как сообщает Mirror, местные правоохранители предупредили, что в одной из известных социальных сетей функционирует якобы подтвержденный аккаунт главного тренера "Байера" Хаби Алонсо, который просит у фанатов 8,5 долларов, чтобы оплатить билеты на самолет в Ливерпуль.
"Я - Хаби Алонсо, я возглавлю "Ливерпуль" в следующем сезоне, но мне не хватает денег на перелет в Ливерпуль", - говорится в сообщении в соцсети.
"Фаны "Ливерпуля", успокойтесь. Хаби еще не тренер, но мошенник уже появился", – в шуточной манере предупредила тайская полиция.
Напомним, что Алонсо является одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу, который недавно
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