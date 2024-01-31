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Ноттингем Форест согласовал условия трансфера хавбека дортмундской Боруссии
Трансфер всё же состоится
Фото: Goal.com / Автор: неизвестен
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джованни Рейна проведет вторую половину сезона в составе "Ноттингем Форест".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб договорился с дортмундской "Боруссией" об аренде игрока до конца сезона с правом выкупа за 15-20 миллионов евро. Отмечается, что "Ноттингем" готов покрыть зарплату игрока. Сегодня Рейна отправится в Лондон для прохождения медобследования.
Также известно, что в трансфере 21-летнего хавбека лично заинтересован наставник "лесников" Нуну Эшпириту Санту.
???????? Gio Reyna to Nottingham Forest, here we go! Agreement sealed with Borussia Dortmund on loan deal.#NFFC to cover Reyna’s salary until June.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024
Nuno was pushing to sign him and deal now in place also with his agent Jorge Mendes.
Medical tests also booked. ???????? pic.twitter.com/PPnMgvX3Hf
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