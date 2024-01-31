Ноттингем Форест согласовал условия трансфера хавбека дортмундской Боруссии

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джованни Рейна проведет вторую половину сезона в составе "Ноттингем Форест".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб договорился с дортмундской "Боруссией" об аренде игрока до конца сезона с правом выкупа за 15-20 миллионов евро. Отмечается, что "Ноттингем" готов покрыть зарплату игрока. Сегодня Рейна отправится в Лондон для прохождения медобследования.

Также известно, что в трансфере 21-летнего хавбека лично заинтересован наставник "лесников" Нуну Эшпириту Санту.