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Ярмолюк приложился к одному из голов. Тоттенхэм - Брентфорд 3:2. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Волевая победа шпор

Ярмолюк приложился к одному из голов. Тоттенхэм - Брентфорд 3:2. Видео голов и обзор матча

Eurosport

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31 января состоялся матч "Тоттенхэма" против "Брентфорда" в рамках 22-го тура Премьер-Лиги.

В первом тайме был забит только один мяч. Отличился нападающий "пчел" – Нил Мопе. Всю голевую феерию команду оставили на второй тайм.

Сразу после его начала "шпоры" ошеломили своего соперника, забив два гола более чем за одну минуту. Через 7 минут преимущество "Тоттенхэма" закрепил Ришарлисон.

Украинец Егор Ярмолюк вышел на замену на 57-й минуте. Вскоре после появления на поле запрессинговал Удоджи на фланге и заставил его отдать пас назад, чем удачно воспользовался Айвен Тони. На компенсированных минутах подопечные Томаса Франко пытались сравнять счёт, но хозяева не дали шансов это сделать.

Английская Премьер-Лига 2023/24, 22-й тур
"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
"Тоттенхэм" – "Брентфорд" 3:2
Голы: Удоджи (48), Джонсон (49), Ришарлисон (56) – Мопе (15), Тоуни (67)

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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