Каррагер - про центрального защитника МЮ: Он слишком низкий

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что игрок "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес "слишком низок", чтобы быть эффективным центральным защитником, что может становиться проблемой для команды во время стандартов.

"Если бы я был тренером, то никогда бы не купив такого маленького защитника. Он мне нравится как игрок: у него есть характер, он блестяще владеет мячом, он агрессивен. Но так выглядит футбол сейчас. Когда я играл на позиции крайнего защитника лет поэтому нужно было отвечать этим критериям, но поскольку сейчас латерали играют как вингеры – в вашей команде остается не так много крупных игроков.

По-моему, ваши два центральных защитника должны иметь рост примерно в 190-195 сантиметров, чтобы на них можно было положиться по стандартам соперника", - цитирует Каррагера Daily Mail.