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Каррагер - про центрального защитника МЮ: Он слишком низкий

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Мнение легенды мерсисайдцев

Каррагер - про центрального защитника МЮ: Он слишком низкий

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что игрок "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес "слишком низок", чтобы быть эффективным центральным защитником, что может становиться проблемой для команды во время стандартов.

"Если бы я был тренером, то никогда бы не купив такого маленького защитника. Он мне нравится как игрок: у него есть характер, он блестяще владеет мячом, он агрессивен. Но так выглядит футбол сейчас. Когда я играл на позиции крайнего защитника лет поэтому нужно было отвечать этим критериям, но поскольку сейчас латерали играют как вингеры – в вашей команде остается не так много крупных игроков.

По-моему, ваши два центральных защитника должны иметь рост примерно в 190-195 сантиметров, чтобы на них можно было положиться по стандартам соперника", - цитирует Каррагера Daily Mail.

Напомним, что Мартинес недавно восстановился из-за травмы стопы. Всего в этом сезоне на счету аргентинца 7 появлений на поле в составе "МЮ".

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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