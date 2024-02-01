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Официально: Астон Вилла осуществила трансфер вингера из Мидлсбро
Контракт действует пять с половиной лет
transfermarkt
Вингер Морган Роджерс сегодня, 1 февраля, присоединится к "Астон Вилле" из "Мидлсбро".
Сейчас клуб не разглашает детали сделки. Но издание The Athletic сообщает, что "Астон Вилла" подписала контракт с вингером на пять с половиной лет, а стоимость трансфера составляет 8 миллионов фунтов стерлингов и плюс бонусы.
Морган присоединился к "Мидлсбро" в 2023 году из "Манчестер Сити". В этом сезоне в Чемпионшипе Роджерс сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
Aston Villa is delighted to announce the signing of Morgan Rogers from Middlesbrough! ✅— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 1, 2024
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