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Официально: Астон Вилла осуществила трансфер вингера из Мидлсбро

Англия

Контракт действует пять с половиной лет

Официально: Астон Вилла осуществила трансфер вингера из Мидлсбро

transfermarkt

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Вингер Морган Роджерс сегодня, 1 февраля, присоединится к "Астон Вилле" из "Мидлсбро".

Сейчас клуб не разглашает детали сделки. Но издание The Athletic сообщает, что "Астон Вилла" подписала контракт с вингером на пять с половиной лет, а стоимость трансфера составляет 8 миллионов фунтов стерлингов и плюс бонусы.

Морган присоединился к "Мидлсбро" в 2023 году из "Манчестер Сити". В этом сезоне в Чемпионшипе Роджерс сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

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Источник:
Aston Villa
Опубликовал: Екатерина Власова
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