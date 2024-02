Официально: Астон Вилла осуществила трансфер вингера из Мидлсбро

Вингер Морган Роджерс сегодня, 1 февраля, присоединится к "Астон Вилле" из "Мидлсбро".

Сейчас клуб не разглашает детали сделки. Но издание The Athletic сообщает, что "Астон Вилла" подписала контракт с вингером на пять с половиной лет, а стоимость трансфера составляет 8 миллионов фунтов стерлингов и плюс бонусы.

Морган присоединился к "Мидлсбро" в 2023 году из "Манчестер Сити". В этом сезоне в Чемпионшипе Роджерс сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Morgan Rogers from Middlesbrough! ✅