Хавбек Вест Хэма близок к трансферу в Реал Бетис - Инсайдер

Полузащитник "Вест Хэма" Пабло Форнальс может присоединиться к "Реал Бетису".

По информации Фабрицио Романо, переговоры между всеми сторонами находятся на завершающем этапе. И вскоре 27-летний игрок присоединится к новой команде.

Пабло Форнальс за "Вест Хэм" сыграл 23 матча, в которых не отметился никакими результативными действиями.