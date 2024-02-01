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Хавбек Вест Хэма близок к трансферу в Реал Бетис - Инсайдер
Форнальс может покинуть свой клуб
transfermarkt
Полузащитник "Вест Хэма" Пабло Форнальс может присоединиться к "Реал Бетису".
По информации Фабрицио Романо, переговоры между всеми сторонами находятся на завершающем этапе. И вскоре 27-летний игрок присоединится к новой команде.
Пабло Форнальс за "Вест Хэм" сыграл 23 матча, в которых не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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