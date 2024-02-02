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Уотфорд объявил о подписании грузинского полузащитника
24-летний футболист сыграл 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи
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"Уотфорд" объявил о подписании полузащитника Георгия Чакветадзе из "Генка" за 2,5 млн евро.
Первую часть текущего сезона грузин проводил в "Уотфорде" в рамках аренды. Английский клуб выкупил игрока. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Чакветадзе в 2 млн евро.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл 25 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. В "Генк" Чакветадзе перешел из "Динамо" (Тбилиси) в июне 2023 года. Сумма трансфера составила 1,5 млн евро.
После 29 матчей "Уотфорд" занимает девятое место в Чемпионшипе с 41 очком.
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