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Уотфорд объявил о подписании грузинского полузащитника

Англия

24-летний футболист сыграл 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи

Уотфорд объявил о подписании грузинского полузащитника

watfordfc

Новина українською

"Уотфорд" объявил о подписании полузащитника Георгия Чакветадзе из "Генка" за 2,5 млн евро.

Первую часть текущего сезона грузин проводил в "Уотфорде" в рамках аренды. Английский клуб выкупил игрока. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Чакветадзе в 2 млн евро.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл 25 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. В "Генк" Чакветадзе перешел из "Динамо" (Тбилиси) в июне 2023 года. Сумма трансфера составила 1,5 млн евро.

После 29 матчей "Уотфорд" занимает девятое место в Чемпионшипе с 41 очком.

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Источник:
watfordfc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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