Уотфорд объявил о подписании грузинского полузащитника

"Уотфорд" объявил о подписании полузащитника Георгия Чакветадзе из "Генка" за 2,5 млн евро.

Первую часть текущего сезона грузин проводил в "Уотфорде" в рамках аренды. Английский клуб выкупил игрока. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Чакветадзе в 2 млн евро.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл 25 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. В "Генк" Чакветадзе перешел из "Динамо" (Тбилиси) в июне 2023 года. Сумма трансфера составила 1,5 млн евро.

После 29 матчей "Уотфорд" занимает девятое место в Чемпионшипе с 41 очком.