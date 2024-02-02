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Экс-игрок МЮ Лингард продолжит карьеру в Южной Корее

Англия

Карьера англичанина пошла на спад

Экс-игрок МЮ Лингард продолжит карьеру в Южной Корее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Джесси Лингард близок к переходу в южнокорейский "Сеул".

Как сообщает Sky Sports, 31-летний хавбек согласовал в устной форме согласился на контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон. Официальное заявление о трансфере ожидается в ближайшие дни.

Помимо варианта с "Сеулом", футболисту также предлагали контракт несколько команд с Саудовской Аравии и Турции. Напомним, что летом 2023 года Джесси остался без клуба после ухода с "Ноттингем Форест".

Лингард - воспитанник "Манчестер Юнайтед" - на его счету 35 голов и 21 ассист в 232 матчах в стане "манкунианцев".

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Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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