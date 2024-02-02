Эвертон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Очень тяжелая задача на плечах у Миколенко и его партнеров. К ним в гости приезжает "Тоттенхэм", который наконец начал находить свою форму и готов давать бой даже самым сильным оппонентам.

Насколько готовыми к такому испытанию будут "ириски", которые на этой неделе опустились в зону вылета в АПЛ?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 3 февраля.

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