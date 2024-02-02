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Эвертон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Сможет ли Миколенко выдержать давление от команды Постекоглу?

Эвертон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Очень тяжелая задача на плечах у Миколенко и его партнеров. К ним в гости приезжает "Тоттенхэм", который наконец начал находить свою форму и готов давать бой даже самым сильным оппонентам.

Насколько готовыми к такому испытанию будут "ириски", которые на этой неделе опустились в зону вылета в АПЛ?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 3 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Эвертон" — "Тоттенхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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