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Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Забьет ли Тимо Вернер свой первый гол после возвращения в Англию?

Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий форвард "Тоттенхэма" Тимо Вернер после своего возвращения на английские поля все еще не забивал, но успел отдать две голевые передачи. В очередном матче, а сегодня это будет противостояние с "Эвертоном", он в очередной раз попытается наконец-то оформить дебютный гол за клуб.

Но удастся ли ему это сделать в игре против такой мощной обороны, как у команды Шона Дайча, которая не позволила отличиться "Астон Вилле" и "Фулхэму" за последние несколько недель?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 3 февраля.

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Английская Премьер-лига. 23 тур.

3 февраля. 14:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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