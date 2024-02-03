Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Немецкий форвард "Тоттенхэма" Тимо Вернер после своего возвращения на английские поля все еще не забивал, но успел отдать две голевые передачи. В очередном матче, а сегодня это будет противостояние с "Эвертоном", он в очередной раз попытается наконец-то оформить дебютный гол за клуб.

Но удастся ли ему это сделать в игре против такой мощной обороны, как у команды Шона Дайча, которая не позволила отличиться "Астон Вилле" и "Фулхэму" за последние несколько недель?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 3 февраля.

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Английская Премьер-лига. 23 тур.

3 февраля. 14:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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