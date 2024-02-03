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Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Забьет ли Тимо Вернер свой первый гол после возвращения в Англию?
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий форвард "Тоттенхэма" Тимо Вернер после своего возвращения на английские поля все еще не забивал, но успел отдать две голевые передачи. В очередном матче, а сегодня это будет противостояние с "Эвертоном", он в очередной раз попытается наконец-то оформить дебютный гол за клуб.
Но удастся ли ему это сделать в игре против такой мощной обороны, как у команды Шона Дайча, которая не позволила отличиться "Астон Вилле" и "Фулхэму" за последние несколько недель?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 3 февраля.
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Английская Премьер-лига. 23 тур.
3 февраля. 14:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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