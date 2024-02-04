Арсенал - Ливерпуль: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Центральный матч 23-го тура АПЛ сезона 2023/24 пройдет сегодня, 4 февраля, в Лондоне. Тамошний "Арсенал", который сейчас идет на третьей строчке, сыграет против лидера чемпионата "Ливерпуля".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.