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Арсенал - Ливерпуль: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Арсенал - Ливерпуль: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч 23-го тура АПЛ сезона 2023/24 пройдет сегодня, 4 февраля, в Лондоне. Тамошний "Арсенал", который сейчас идет на третьей строчке, сыграет против лидера чемпионата "Ливерпуля".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Romanik2806 (Киев)
04.02.2024 в 11:32
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Комментарии 1
Romanik2806 (Киев)
04.02.2024 в 11:32
16
Ответить
0
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