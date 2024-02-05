Букайо Сака получил травму во время матча с Ливерпулем

Вчера, 4 февраля, лондонский "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" завершилась со счетом 3:1.

Вингер "канониров" Букайо Сака, открывший счет в матче, получил травму голеностопа. На 77-й минуте встречи 22-летний англичанин рукой показал тренерскому штабу, что ему нужна медицинская помощь, указав на область голеностопа. В итоге Сака был заменен, а вместо него на поле вышел Рейсс Нелсон.

В нынешнем сезоне Сака сыграл 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 13 голевых передач.

После 23 матчей "Арсенал" занимает второе место в АПЛ с 49 очками. Лидирует в чемпионате "Ливерпуль" (51 очко). Следующий матч команда Артеты проведет 11 февраля с "Вест Хэм Юнайтед".