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Букайо Сака получил травму во время матча с Ливерпулем
Вингер канониров получил травму голеностопа
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 4 февраля, лондонский "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" завершилась со счетом 3:1.
Вингер "канониров" Букайо Сака, открывший счет в матче, получил травму голеностопа. На 77-й минуте встречи 22-летний англичанин рукой показал тренерскому штабу, что ему нужна медицинская помощь, указав на область голеностопа. В итоге Сака был заменен, а вместо него на поле вышел Рейсс Нелсон.
В нынешнем сезоне Сака сыграл 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 13 голевых передач.
После 23 матчей "Арсенал" занимает второе место в АПЛ с 49 очками. Лидирует в чемпионате "Ливерпуль" (51 очко). Следующий матч команда Артеты проведет 11 февраля с "Вест Хэм Юнайтед".
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