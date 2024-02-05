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Эдегор: Если нельзя праздновать после победы, то когда еще можно?
Норвежец ответил на критику со стороны бывших игроков АПЛ
Фото: twitter.com/Arsenal
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор прокомментировал празднование команды после победы над "Ливерпулем" (3:1).
"Не вижу в этом чего-то особенного. Все, кто любит футбол и разбирается в нём, знают, как много значит победа в такой игре.
А если вам не разрешено праздновать после победы в матче, то когда еще можно праздновать? Мы довольны победой и останемся скромными. Мы продолжим усердно работать и готовиться к следующему матчу, но, очевидно, ты должен быть счастлив, когда побеждаешь".
Во время празднования победы над "мерсисайдцами" норвежец отобрал камеру у клубного фотографа и заснял ликующую реакцию команды, в то время как Микель Артета оформил празднование в стиле Юргена Клоппа. Действиями "канониров" остались недовольны три бывших игрока АПЛ: Гари Невилл, Джейми Каррагер и Иан Райт.
New! “You have to be happy when you win” – Odegaard snaps back at celebration police https://t.co/bDTL6pqP6d #afc #arsenal pic.twitter.com/3GUxFWaEUJ— arseblognews (@arseblognews) February 5, 2024
Mikel Arteta with the Klopp celebration. [NBC] pic.twitter.com/Ays21qr1Lk— AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) February 4, 2024
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