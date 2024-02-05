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Эдегор: Если нельзя праздновать после победы, то когда еще можно?

Англия

Норвежец ответил на критику со стороны бывших игроков АПЛ

Эдегор: Если нельзя праздновать после победы, то когда еще можно?

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор прокомментировал празднование команды после победы над "Ливерпулем" (3:1).

"Не вижу в этом чего-то особенного. Все, кто любит футбол и разбирается в нём, знают, как много значит победа в такой игре.

А если вам не разрешено праздновать после победы в матче, то когда еще можно праздновать? Мы довольны победой и останемся скромными. Мы продолжим усердно работать и готовиться к следующему матчу, но, очевидно, ты должен быть счастлив, когда побеждаешь".

Во время празднования победы над "мерсисайдцами" норвежец отобрал камеру у клубного фотографа и заснял ликующую реакцию команды, в то время как Микель Артета оформил празднование в стиле Юргена Клоппа. Действиями "канониров" остались недовольны три бывших игрока АПЛ: Гари Невилл, Джейми Каррагер и Иан Райт.

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Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор
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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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BSM-YNWA (ВОЛИНЬ)
05.02.2024 в 16:25
Згадай чистий пеналь, який не поставили, за твій баскетбол,придурок
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Комментарии 1
BSM-YNWA (ВОЛИНЬ)
05.02.2024 в 16:25
Згадай чистий пеналь, який не поставили, за твій баскетбол,придурок
Ответить
0
1

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