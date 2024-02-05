Эдегор: Если нельзя праздновать после победы, то когда еще можно?

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор прокомментировал празднование команды после победы над "Ливерпулем" (3:1).

"Не вижу в этом чего-то особенного. Все, кто любит футбол и разбирается в нём, знают, как много значит победа в такой игре.



А если вам не разрешено праздновать после победы в матче, то когда еще можно праздновать? Мы довольны победой и останемся скромными. Мы продолжим усердно работать и готовиться к следующему матчу, но, очевидно, ты должен быть счастлив, когда побеждаешь".