Эдегор: Если нельзя праздновать после победы, то когда еще можно?

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор прокомментировал празднование команды после победы над "Ливерпулем" (3:1).

Во время празднования победы над "мерсисайдцами" норвежец отобрал камеру у клубного фотографа и заснял ликующую реакцию команды, в то время как Микель Артета оформил празднование в стиле Юргена Клоппа. Действиями "канониров" остались недовольны три бывших игрока АПЛ: Гари Невилл, Джейми Каррагер и Иан Райт.





New! “You have to be happy when you win” – Odegaard snaps back at celebration police https://t.co/bDTL6pqP6d #afc #arsenal pic.twitter.com/3GUxFWaEUJ