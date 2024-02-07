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Ливерпуль начал переговоры с Хаби Алонсо, потенциальным преемником Клоппа

Англия
Обновлено

Начались переговоры

Ливерпуль начал переговоры с Хаби Алонсо, потенциальным преемником Клоппа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько дней назад Юрген Клопп объявил о своем уходе с поста главного тренера "Ливерпуля" в конце этого сезона. Поэтому клуб ищет замену.

Главным претендентом на должность является действующий наставник "Байера" Хаби Алонсо.

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"Красные" уже сделал первый шаг, они связались с 42-летним испанцем относительно его будущего в "Ливерпуле".

"Фармацевты" сейчас являются лидерами турнирной таблицы Бундеслиги. Они имеют 51 балл по итогам 23 туров.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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