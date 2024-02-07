Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль начал переговоры с Хаби Алонсо, потенциальным преемником Клоппа
Начались переговоры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько дней назад Юрген Клопп объявил о своем уходе с поста главного тренера "Ливерпуля" в конце этого сезона. Поэтому клуб ищет замену.
Главным претендентом на должность является действующий наставник "Байера" Хаби Алонсо.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Красные" уже сделал первый шаг, они связались с 42-летним испанцем относительно его будущего в "Ливерпуле".
"Фармацевты" сейчас являются лидерами турнирной таблицы Бундеслиги. Они имеют 51 балл по итогам 23 туров.
Читайте такжеБарселона предложит Юргену Клоппу возглавить команду
По теме
Оцените этот материал:
Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Замена Залужного произойдет в ближайшие дни - Украинская Правда
- Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради Барселоны - Источник
- ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал
- Легенда Ливерпуля: Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн