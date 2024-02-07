Кубок Англии. Неожиданная и очень мощная победа Челси над Астон Виллой

Сегодня были сыграны последние переигровки 1/16 Кубка Англии и мы наконец можем прощаться с этим форматом, все матчи в рамках этого турнира в дальнейшем будут играться в рамках одноматчевых противостояний. Осталось определить всего двух участников 1/8. Мы наблюдали за матчем между "Астон Виллой" и "Челси", а также "Ноттингем Форест" и "Бристоль Сити", которые первые свои матчи завершили вничью. Кто же все-таки прошел дальше?

Кубок Англии, 1/16 финала (переигровка)

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Астон Вилла" — "Челси" 1:3

Голы: Диаби (90+1) — Галлахер (11), Джексон (21), Фернандес (54)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Карлос, Лангле, Морено — Камара (Ироегбунам, 88), Луиз — Бэйли (Дзаньоло, 88), Тилеманс (Рамзи, 72), Макгинн (Диаби, 72) — Уоткинс

"Челси": Петрович — Гюсто, Дисаси, Бадиашиль (Гилхрист, 87), Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Мадуэке (Стерлинг, 75), Галлахер, Джексон (Нкунку, 87) — Палмер (Силва, 81)

Предупреждения: Карлос (38) — Фернандес (55), Петрович (77)

После того, как английская пресса разорвала "Челси" в связи с поражением против "Вулверхэмптона" на прошлых выходных, казалось, что команда Маурисио Почеттино не сможет даже выйти на поле "Вилла Парк", не говоря уже о демонстрации какой-то качественной игры. Впрочем лондонский коллектив, в стартовом составе которого снова не нашлось места для Михаила Мудрика, не просто вышел на поле, но и устроил настоящее шоу для своих болельщиков. Подобного ожидать было сложно.

Первый матч между этими соперниками на "Стэмфорд Бридж" прошел очень ровно, но после него произошло слишком много негатива, чтобы можно было прогнозировать итоговый проход "синих". Впрочем именно это они сегодня и оформили. Началась встреча очень сумбурно и в стиле качелей, команды не могли найти стабильности при игре в обороне, что спровоцировало несколько взаимных опасных моментов как у ворот Мартинеса, так и у ворот Петровича. Впрочем после 10-й минуты лондонский коллектив забрал мяч и начал по-настоящему доминировать, не давая особых шансов основному составу "Виллы" что-то создать.

Открыл счет Конор Галлахер после классной атаки "синих" с левого фланга, именно там сегодня играл Николя Джексон, которого мы привыкли видеть в центре нападения. Он прошел в штрафную, отдал пас на Мадуэке, который выкатил под удар Галлахеру, а Конор смачно пробил под перекладину. 0:1.

На этом команда Почеттино не собиралась останавливаться, несколько скоростных атак и в итоге они нашли и второй гол. Пришел он уже с правого фланга после подачи от Мало Гюсто, на которую откликнулся Джексон. Сенегальский нападающий головой отправил мяч точно в угол ворот Мартинеса. 0:2.

Стоит отметить невероятную энергию и желание игроков "Челси", которые очевидно хотели дать яркий ответ на ту критику, которая полилась на них после прошлой игры. Они перебегали своего соперника, они просто имели больше желания: постоянные перехваты, очень удачные движения и бесконечный уровень энергии, который неизвестно откуда взялся посреди такого непростого графика. Команда Эмери явно не была готова к подобному.

Во втором тайме в ворота Мартинеса залетел и третий гол, правда штрафной удар, с которого забил Энцо Фернандес, был крайне сомнительным. Прямой удар со штрафного точно в девятку ворот. Гол от одного чемпиона мира в ворота другого чемпиона мира. Энцо отпраздновал гол с желанием прокомментировать слухи, которые появились в прессе. Говорили о его желании покинуть "Челси" и недовольство тем, как проходят дела в клубе. Этим празднованием он точно показал, что ему не все равно. Да и не в праздновании дело. Своей игрой сегодня Энцо, как и все его партнеры, показали свое желание. Подобного от "синих" мы не видели очень давно.

Опомнилась "Астон Вилла" только после 70-й минуты. Именно в этот период мы увидели серьезные и массированные атаки хозяев поля на ворота Петровича. Особенно острым был удар от Морено головой после подачи от Кеша, впрочем круглый пролетел выше ворот. Уже в компенсированное арбитром время мы все же увидели взятие ворот Джордже Петровича, но это было слишком поздно. "Вилла" проиграла этот матч в первом тайме, да и большую часть второго тайма коллектив Эмери не совсем понимал что именно нужно делать.

Это заслуженная и очень важная победа "Челси", в которой не нашлось места Михаилу Мудрику, впрочем ждем его на поле уже в следующих матчах. "Синие" проходят в 1/8 Кубка Англии, где сыграют против "Лидса".

"Ноттингем Форест" — "Бристоль Сити" 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Ориги (8) — Найт (14)

Очень тяжело дается "Ноттингему" Кубок Англии в этом сезоне. Они действительно непросто проходили прошлую стадию турнира и здесь, когда на их пути встретился "Бристоль Сити", представляющий Чемпионшип, у них снова возникли проблемы. В первом матче была зафиксирована ничья. Казалось, что когда матч будет проходить в родных стенах "Форест", то они наконец без лишних проблем одолеют своего соперника и пройдут в 1/8 финала.

Но нет. Несмотря на то, что Дивок Ориги открыл счет на 8-й минуте, уже через несколько мгновений на табло были две единицы, постарался Джейсон Найт. С таким счетом команды протянули вплоть до самого финального свистка. Экстра-таймы также не помогли определить победителя, поэтому все перешло к итоговой серии пенальти, а которой "лесники" наконец-то оформили себе путевку в 1/8 финала. Один неточный удар от Сэма Белла определил судьбу матча. В следующем раунде "Ноттингем" сыграет против "Манчестер Юнайтед" у себя дома.