И без Мудрика справились. Астон Вилла - Челси 1:3. Видео голов и обзор матча

7 февраля состоялась переигровка (единственная стадия турнира, где возможен такой формат) матча 1/16 финала Кубка Англии между "Астон Виллой" и "Челси". Поединок завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Уже в первом тайме лондонцы забили два гола – отличились Галлахер и Джексон. До неприличного счета довел на 54-й минуте Энцо Фернандес. Хозяева поля, в свою очередь, включились только после 70-й минуты, но их хватило лишь на гол престижа в компенсированное время.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик провел весь поединок на скамейке запасных.

Кубок Англии, 1/16 финала (переигрывание)

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Астон Вилла" – "Челси" 1:3

Голы: Диаби (90+1) — Галлахер (11), Джексон (21), Фернандес (54)