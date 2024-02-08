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И без Мудрика справились. Астон Вилла - Челси 1:3. Видео голов и обзор матча
В кубках Челси - другая команда
Getty Images / Global Images Ukraine
7 февраля состоялась переигровка (единственная стадия турнира, где возможен такой формат) матча 1/16 финала Кубка Англии между "Астон Виллой" и "Челси". Поединок завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.
Уже в первом тайме лондонцы забили два гола – отличились Галлахер и Джексон. До неприличного счета довел на 54-й минуте Энцо Фернандес. Хозяева поля, в свою очередь, включились только после 70-й минуты, но их хватило лишь на гол престижа в компенсированное время.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик провел весь поединок на скамейке запасных.
Кубок Англии, 1/16 финала (переигрывание)
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
"Астон Вилла" – "Челси" 1:3
Голы: Диаби (90+1) — Галлахер (11), Джексон (21), Фернандес (54)
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