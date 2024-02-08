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Александер-Арнольд: Моя цель - выиграть квадрупл в этом сезоне

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Амбициозные планы защитника мерсисайдцев

Александер-Арнольд: Моя цель - выиграть квадрупл в этом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд ставит максимальные цели с командой на сезон.

"Я полностью сосредоточен на выигрыше каждого отдельного трофея. Моя цель - выиграть квадрупл. До этого осталось всего несколько недель. мы хотим раздобыть наше первое столовое серебро (финал Кубка Лиги против "Челси" - прим.).

Каждая игра сейчас почти похожа на финал. Обязательно нужно выигрывать каждый матч. Даже ничья ощущается как проигрыш, вне зависимости от контекста. Я верю, что мы способны обыграть любую команду в любом турнире", – приводит слова латераля Liverpool Echo.

На счету Александера-Арнольда 2 гола и 7 ассистов в 26 матчах за "красных" в текущем сезоне.

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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Александр Бураков
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