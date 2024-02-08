Александер-Арнольд: Моя цель - выиграть квадрупл в этом сезоне

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд ставит максимальные цели с командой на сезон.

"Я полностью сосредоточен на выигрыше каждого отдельного трофея. Моя цель - выиграть квадрупл. До этого осталось всего несколько недель. мы хотим раздобыть наше первое столовое серебро (финал Кубка Лиги против "Челси" - прим.).

Каждая игра сейчас почти похожа на финал. Обязательно нужно выигрывать каждый матч. Даже ничья ощущается как проигрыш, вне зависимости от контекста. Я верю, что мы способны обыграть любую команду в любом турнире", – приводит слова латераля Liverpool Echo.