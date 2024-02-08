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Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, "Манчестер Сити", на выезде сыграет с "Лутоном", "Ливерпуль" сразится с "Саутгемптоном", "Челси" дома встретится с "Лидс Юнайтед", а "Ноттингем Форест" примет на домашней арене "Манчестер Юнайтед".
- 1. "Блэкберн Роверс" - "Ньюкасл Юнайтед";
- 2. "Челси" - "Лидс Юнайтед";
- 3. "Борнмут" - "Лестер Сити";
- 4. "Ливерпуль" - "Саутгемптон";
- 5. "Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед";
- 6. "Вулверхэмптон" - "Брайтон энд Хоув Альбион";
- 7. "Ковентри Сити" - "Мэйдстон Юнайтед";
- 8. "Лутон Таун" - "Манчестер Сити".
Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля.
Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является "Арсенал", который выигрывал турнир 14 раз. На втором месте по этому показателю находится "Манчестер Юнайтед" (12).
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