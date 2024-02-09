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Шон Дайч: Почему наказали Эвертон, а не Манчестер Сити?

Англия

Недоумение наставника ирисок

Шон Дайч: Почему наказали Эвертон, а не Манчестер Сити?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч подверг сомнению справедливость того факта, что "мерсисайдцы" сталкиваются со вторым снятием очков в Премьер-лиге за перерасходы, в то время как "Манчестер Сити" обвиняют в 115 финансовых нарушениях.

"Мы все задаемся вопросом, что делает одно правило для одних и одно правило для других. Люди на улице спрашивают о том, почему именно "Эвертон" подвергся санкциям.

Не знаю, какая точная цифра, но они ссылаются более чем на 100 обвинений для "Сити". Просто руководствуйтесь здравым смыслом, я не говорю о правилах. Я не сомневаюсь в "Ман Сити" или в том, сделали ли они что-либо или нет", - приводит слова Дайча Telegraph.

6 февраля прошлого года "Сити" были предъявлены обвинения в преступлениях, якобы совершенных между 2009 и 2018 годами. "Горожан" также обвиняют в отказе сотрудничать с пятилетним расследованием их расходов, которое началось в 2018 году.

Первое обвинение "Эвертона" в перерасходах было предъявлено через месяц, в марте 2023 года. После признания нарушения они получили снятие в размере 10 баллов. Наказание уже было обжаловано, решение по нему ожидается на следующей неделе. С тех пор против "ирисок" было выдвинуто второе обвинение, а отдельное слушание должно состояться до конца этого сезона.

Завтра, 10 февраля, пройдет очная встреча между командами – "Сити" примет "Эвертон" на домашнем "Этихаде". Начало – в 14:30.

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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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