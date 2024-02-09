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Манчестер Сити – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Насколько велики шансы у "ирисок" удивить Манчестер?
Getty Images / Global Images Ukraine
Дела у команды Виталия Миколенко идут не лучшим образом, хотя последние результаты невозможно назвать каким-то провалом, была ничья с "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом". Но сейчас они находятся в зоне вылета и для улучшения ситуации нужно побеждать.
Вряд ли выезд в Манчестер обернется для них каким-то успехом, соперника все-таки слишком сильный.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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