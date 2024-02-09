Манчестер Сити – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Дела у команды Виталия Миколенко идут не лучшим образом, хотя последние результаты невозможно назвать каким-то провалом, была ничья с "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом". Но сейчас они находятся в зоне вылета и для улучшения ситуации нужно побеждать.

Вряд ли выезд в Манчестер обернется для них каким-то успехом, соперника все-таки слишком сильный.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.

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