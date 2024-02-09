  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Насколько велики шансы у "ирисок" удивить Манчестер?

Манчестер Сити – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дела у команды Виталия Миколенко идут не лучшим образом, хотя последние результаты невозможно назвать каким-то провалом, была ничья с "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом". Но сейчас они находятся в зоне вылета и для улучшения ситуации нужно побеждать.

Вряд ли выезд в Манчестер обернется для них каким-то успехом, соперника все-таки слишком сильный.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Эвертон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Постекоглу - о голубой карточке: Большинство пытаются ускорить свою игру, а мы идем другим путем
yellow-arrow
Ливерпуль – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура АПЛ
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Манчестер Сити Шон Дайч Пеп Гвардиола Виталий Миколенко Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости