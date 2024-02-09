  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Венсан Компани в поисках первой победы в 2024 году

Ливерпуль – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бернли" продолжает быть одним из фаворитов на вылет по итогам этого сезона. Недавно они уже уступали "Ливерпулю" у себя дома и хотя с тех пор команда успела немного усилиться во время зимнего трансферного окна, вряд ли их ждет что-то очень положительное на "Энфилде", когда им будут противостоять заряженные ребята Юргена Клоппа, которые продолжают борьбу за чемпионство. И все же матч обещает быть интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Постекоглу - о голубой карточке: Большинство пытаются ускорить свою игру, а мы идем другим путем
yellow-arrow
Манчестер Сити – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура АПЛ
yellow-arrow
Гарет Саутгейт высказался о своем будущем после Евро-2024
Венсан Компани Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Бернли Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости