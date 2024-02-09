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Ливерпуль – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Венсан Компани в поисках первой победы в 2024 году
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бернли" продолжает быть одним из фаворитов на вылет по итогам этого сезона. Недавно они уже уступали "Ливерпулю" у себя дома и хотя с тех пор команда успела немного усилиться во время зимнего трансферного окна, вряд ли их ждет что-то очень положительное на "Энфилде", когда им будут противостоять заряженные ребята Юргена Клоппа, которые продолжают борьбу за чемпионство. И все же матч обещает быть интересным.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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