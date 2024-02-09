Ливерпуль – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Бернли" продолжает быть одним из фаворитов на вылет по итогам этого сезона. Недавно они уже уступали "Ливерпулю" у себя дома и хотя с тех пор команда успела немного усилиться во время зимнего трансферного окна, вряд ли их ждет что-то очень положительное на "Энфилде", когда им будут противостоять заряженные ребята Юргена Клоппа, которые продолжают борьбу за чемпионство. И все же матч обещает быть интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.

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