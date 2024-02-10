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АПЛ. Манчестер Сити – Эвертон 2:0. С такими ирисками едва не остались без пломбы

Англия
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Виталий Миколенко и его партнеры сделали все, что могли, но все равно проиграли на "Этихаде"

АПЛ. Манчестер Сити – Эвертон 2:0. С такими ирисками едва не остались без пломбы

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

75% владения мячом в первом тайме не позволили "Манчестер Сити" не то, чтобы забить, а хотя бы создать 1 или 2 по-настоящему опасных момента у ворот Пикфорда. Вот настолько качественно работу выполнял "Эвертон" вместе с Виталием Миколенко, играя на одном из самых тяжелых стадионов всей Англии.

Пеп Гвардиола сегодня решил выйти без Кевина Де Брюйне в стартовом составе и с четырьмя номинальными центральными защитниками. Интересное решение, учитывая, что оно обусловлено только тактикой, а не кадрами, ведь сейчас в команде все здоровы и готовы играть.

Что касается Шона Дайча, то наставник "ирисок" не стал изобретать велосипед и выпустил вполне ожидаемый стартовый состав, учитывая все кадровые потери. Не мог сегодня наставник команды присутствовать на тренерский бровке из-за дисквалификации, поэтому наблюдал за игрой с трибун стадиона. Однако это не помешало "ирискам" показать настоящий мастер-класс по обороне собственных ворот, по крайней мере в первом тайме.

Трудно вспомнить хотя бы один серьезный выход на чужую половину поля от гостей, хотя такие редкие выходы были, в частности дважды к атакам подключался Виталий Миколенко, однако придумать что-то интересное так и не получилось. С другой стороны, почти весь первый тайм "горожане" также провисели на чужих воротах, но также не придумали ничего интересного. Эрлинг Холанд был под пристальным вниманием сразу двух, а иногда и трех игроков "Эвертона", а на флангах Доку и Фоден хоть и иногда проходили своих прямых оппонентов, из-за насыщенности в центре найти адресата для хорошей передачи не могли. Пеп Гвардиола был разъярен тем, что он видел в исполнении своей команды, нужны были изменения, на перерыв они ушли при счете 0:0.

АПЛ. Манчестер Сити – Эвертон 2:0. С такими ирисками едва не остались без пломбы - изображение 1

В начале второго тайма произошла первая неприятность для команды Дайча: Бен Годфри, который провел великолепный матч на правом фланге обороны, получил повреждение и пришлось провести замену, вместо него появился ветеран Шеймус Коулман. Потенциальное противостояние между ним и Жереми Доку не сулило ничего хорошего для капитана "ирисок". Параллельно на замены пошел и Пеп Гвардиола, правда те замены были не вынужденные, а тактические: вместо Аканджи вышел Кайл Уокер, а вместо Матеуша Нуньеша - Кевин Де Брюйне. Очередной неуверенный матч в исполнении Матеуша Нуньеша, португалец пока не может адаптироваться к системе "Сити". Но дадим ему время.

Хозяева все же нашли свой гол на 71-й минуте и пришел он не с фланга Коулмана, а с банального углового и небольшой суматохи в штрафной площадке, по итогам которой круглый отскочил на Эрлинга Холанда и норвежец очень мощно пробил и прошил Джордана Пикфорда. 1:0. Это первый гол Холанда после возвращения, почти месяц он пропустил из-за травмы. Интересно, что это был первый удар в створ ворот Пикфорда, все остальные удары были либо заблокированы, либо летели мимо ворот.

АПЛ. Манчестер Сити – Эвертон 2:0. С такими ирисками едва не остались без пломбы - изображение 2

Это заставило "Эвертон" открыться, ведь отсиживаться в обороне больше не было смысла. Виталий Миколенко точно не может как-то упрекать себя за тот эпизод и вообще за весь матч. Он был идеальным винтиком почти идеального защитного механизма своей команды. Просто не все всегда зависит от тебя, особенно когда ты противостоишь "Манчестер Сити" на их стадионе.

А в концовке игры, когда гости массированно понеслись вперед, то пропустили резкую контратаку и Кевин Де Брюйне запустил Холанда на ворота Пикфорда. Норвежец непринужденно легко отжал Брентуэйта и спокойно завершил эпизод уверенным ударом в угол ворот. 2:0. На то Холанд и считается лучшим нападающим мира, никак иначе, настоящий мастер-класс от скандинава.

Эта победа позволяет "Манчестер Сити" выйти на первую строчку в турнирной таблице, имея равное количество матчей со всеми своими конкурентами. "Горожане" будут на вершине как минимум до окончания сегодняшнего матча "Ливерпуля". Ну а бедный "Эвертон" остается в зоне вылета, они были достойными, впрочем этого было недостаточно, чтобы получить хотя бы ничью.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Манчестер Сити" — "Эвертон" 2:0

Голы: Холанд (71, 85)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Стоунз, Аканджи (Уокер, 57), Диаш, Аке — Нуньеш (Де Брюйне, 57), Родри — Фоден, Альварес (Силва, 77), Доку (Грилиш, 87) — Холанд

"Эвертон": Пикфорд — Годфри (Коулман, 56), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Гейе (Шермити, 89), Гарнер — Янг (Онана, 78), Харрисон, Макнил (Доббин, 89) — Калверт-Льюин (Бету, 78)

Предупреждения: Гейе (54), Гарнер (90+7)

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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.02.2024 в 16:44
Миколенко на своєму фланзі фактично повністю знівелював Фодена, мабуть, найкращого зараз гравця прем‘єр-ліги, але для позитивного результату цього виявилось замало, бо у МС є ціла плеяда великих майстрів футболу, і на жаль, для Евертона, Голанд набуває свою найкращу форму. Евертон, зіграв гідно, але все ж програв цей матч.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.02.2024 в 16:44
Миколенко на своєму фланзі фактично повністю знівелював Фодена, мабуть, найкращого зараз гравця прем‘єр-ліги, але для позитивного результату цього виявилось замало, бо у МС є ціла плеяда великих майстрів футболу, і на жаль, для Евертона, Голанд набуває свою найкращу форму. Евертон, зіграв гідно, але все ж програв цей матч.
Ответить
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