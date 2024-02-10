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Эффект Тони. Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2. Видеообзор матча

Англия
Обновлено

Вулверхэмптон - Брентфорд ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Эффект Тони. Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брентфорд" уверенно обыгрывает "Вулвз", забив в каждом из таймов. Голами отметились Кристиан Нергор и Айвен Тони, а "пчелы" добыли первый клиншит за 13 матчей и поднялись на 14-е место. У подопечных Томаса Франка шесть очков от зоны вылета.

"Волки" занимают 10-ю строчку, однако "Челси" имеет матч в запасе и может вернуть себе эту позицию.

АПЛ, 24-й тур
"Вулверхэмптон" - "Брентфорд" 0:2
Голы: Нергор (35), Тони (77)

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Вулверхэмптон Брентфорд (Лондон)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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