Эффект Тони. Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2. Видеообзор матча

"Брентфорд" уверенно обыгрывает "Вулвз", забив в каждом из таймов. Голами отметились Кристиан Нергор и Айвен Тони, а "пчелы" добыли первый клиншит за 13 матчей и поднялись на 14-е место. У подопечных Томаса Франка шесть очков от зоны вылета.

"Волки" занимают 10-ю строчку, однако "Челси" имеет матч в запасе и может вернуть себе эту позицию.

АПЛ, 24-й тур

"Вулверхэмптон" - "Брентфорд" 0:2

Голы: Нергор (35), Тони (77)