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Эффект Тони. Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2. Видеообзор матча
Вулверхэмптон - Брентфорд ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" уверенно обыгрывает "Вулвз", забив в каждом из таймов. Голами отметились Кристиан Нергор и Айвен Тони, а "пчелы" добыли первый клиншит за 13 матчей и поднялись на 14-е место. У подопечных Томаса Франка шесть очков от зоны вылета.
"Волки" занимают 10-ю строчку, однако "Челси" имеет матч в запасе и может вернуть себе эту позицию.
АПЛ, 24-й тур
"Вулверхэмптон" - "Брентфорд" 0:2
Голы: Нергор (35), Тони (77)
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