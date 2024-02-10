Пока что первые в АПЛ. Ливерпуль - Бернли 3:1. Видеообзор матча

"Ливерпуль" одерживает важную победу, которая поднимает их на первую строчку в АПЛ. Трент в этом матче оформил 58-ю голевую передачу и стал лучшим ассистентом Премьер-лиги среди защитников. Наконец голом отметился Нуньес, который сегодня не попал в перекладину или штангу.

Хотя машина Клоппа и занимает первую позицию в чемпионате, однако "горожане" имеют матч в запасе.

Английская Премьер-лига, 24 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Ливерпуль - Бернли 3:1

Голы: Жота 31, Диас 52, Нуньес 79 - О'Ши