Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пока что первые в АПЛ. Ливерпуль - Бернли 3:1. Видеообзор матча
Ливерпуль - Бернли ⋉3:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" одерживает важную победу, которая поднимает их на первую строчку в АПЛ. Трент в этом матче оформил 58-ю голевую передачу и стал лучшим ассистентом Премьер-лиги среди защитников. Наконец голом отметился Нуньес, который сегодня не попал в перекладину или штангу.
Хотя машина Клоппа и занимает первую позицию в чемпионате, однако "горожане" имеют матч в запасе.
Английская Премьер-лига, 24 тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Тим Робинсон
Ливерпуль - Бернли 3:1
Голы: Жота 31, Диас 52, Нуньес 79 - О'Ши
Популярное сейчас
- Известны оценки украинцев за матч Реал - Жирона
- Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО