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Пока что первые в АПЛ. Ливерпуль - Бернли 3:1. Видеообзор матча

Англия

Ливерпуль - Бернли ⋉3:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Пока что первые в АПЛ. Ливерпуль - Бернли 3:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" одерживает важную победу, которая поднимает их на первую строчку в АПЛ. Трент в этом матче оформил 58-ю голевую передачу и стал лучшим ассистентом Премьер-лиги среди защитников. Наконец голом отметился Нуньес, который сегодня не попал в перекладину или штангу.

Хотя машина Клоппа и занимает первую позицию в чемпионате, однако "горожане" имеют матч в запасе.

Английская Премьер-лига, 24 тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Тим Робинсон
Ливерпуль - Бернли 3:1
Голы: Жота 31, Диас 52, Нуньес 79 - О'Ши

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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