Артета оценил шансы на переход Мбаппе в Арсенал

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил шансы перехода нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "канониров".

"Когда речь идёт об игроке такого калибра - мы всегда должны вовлекаться в разговор. Но сейчас всё смотрится по-другому" - сказал Артета на пресс-конференции перед завтрашним матчем против "Бёрнли".