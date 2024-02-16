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Артета оценил шансы на переход Мбаппе в Арсенал
Испанский специалист - о возможном трансфере звезды ПСЖ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил шансы перехода нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "канониров".
"Когда речь идёт об игроке такого калибра - мы всегда должны вовлекаться в разговор. Но сейчас всё смотрится по-другому" - сказал Артета на пресс-конференции перед завтрашним матчем против "Бёрнли".
Напомним, ранее Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ", что
????️ "When there's a player of that calibre we always have to be in the conversation"— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 16, 2024
Mikel Arteta discusses the future of Kylian Mbappé after the player announced he'd be leaving Paris Saint-Germain ???? pic.twitter.com/pxCCopRPmN
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