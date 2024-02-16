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Артета оценил шансы на переход Мбаппе в Арсенал

Англия

Испанский специалист - о возможном трансфере звезды ПСЖ

Артета оценил шансы на переход Мбаппе в Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил шансы перехода нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "канониров".

"Когда речь идёт об игроке такого калибра - мы всегда должны вовлекаться в разговор. Но сейчас всё смотрится по-другому" - сказал Артета на пресс-конференции перед завтрашним матчем против "Бёрнли".

Напомним, ранее Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ", что точно покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента, и его решение является окончательным. Главным фаворитом на трансфер французского форварда является мадридский "Реал".

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Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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