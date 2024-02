Артета оценил шансы на переход Мбаппе в Арсенал

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил шансы перехода нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "канониров".

Напомним, ранее Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ", что точно покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента, и его решение является окончательным . Главным фаворитом на трансфер французского форварда является мадридский "Реал".

????️ "When there's a player of that calibre we always have to be in the conversation"



Mikel Arteta discusses the future of Kylian Mbappé after the player announced he'd be leaving Paris Saint-Germain ???? pic.twitter.com/pxCCopRPmN