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Решение Мбаппе об уходе из ПСЖ является окончательным - Источник

Франция

Похоже, в этот раз Килиан точно определился

Решение Мбаппе об уходе из ПСЖ является окончательным - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил руководству клуба, что его решение об уходе является окончательным, и не может быть изменено.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, француз не намерен получать какие-либо встречные предложения о продлении контракта. В связи с этим в ближайшие месяцы стороны должны формально обсудят окончательные условия прекращения сотрудничества в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Мбаппе объявил о том, что летом покинет "ПСЖ" в качестве свободного агента.

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Фабрицио Романо
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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