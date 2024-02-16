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Решение Мбаппе об уходе из ПСЖ является окончательным - Источник
Похоже, в этот раз Килиан точно определился
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил руководству клуба, что его решение об уходе является окончательным, и не может быть изменено.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, француз не намерен получать какие-либо встречные предложения о продлении контракта. В связи с этим в ближайшие месяцы стороны должны формально обсудят окончательные условия прекращения сотрудничества в конце сезона.
Ранее сообщалось, что
???????? Kylian Mbappé has told PSG that there's no way back for his decision and he doesn't want to receive any counter-proposal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2024
This is why Mbappé & PSG will communicate together in the next months via official and formal way the final terms of his exit at the end of the season. pic.twitter.com/WcwS5ttOJU
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