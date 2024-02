Решение Мбаппе об уходе из ПСЖ является окончательным - Источник

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил руководству клуба, что его решение об уходе является окончательным, и не может быть изменено.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, француз не намерен получать какие-либо встречные предложения о продлении контракта. В связи с этим в ближайшие месяцы стороны должны формально обсудят окончательные условия прекращения сотрудничества в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Мбаппе объявил о том, что летом покинет "ПСЖ" в качестве свободного агента.

