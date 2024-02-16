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Компани - про Артету: Он улучшает свою команду каждый сезон

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Комплименты от тренера Бёрнли

Компани - про Артету: Он улучшает свою команду каждый сезон

Burnley Express

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Сити", а ныне наставник "Бёрнли" Венсан Компани ответил на вопрос о своём визави из лондонского "Арсенала" - Микеле Артете.

"Мне понравилось, как он справился со своим первым сезоном в "Арсенале", за преодоление всех этих сложностей, замену действительно важных игроков, за работу с совсем молодыми подопечными. Отмечу также постепенное развитие и прогресс команды каждый сезон.

Помимо знания своего дела и того, что он был лидером на протяжении карьеры, он продемонстрировал стойкость и стабильность в своей работе, и это хорошие составляющие. Время у тебя не всегда есть, но последовательность дает тебе шанс", - цитирует бельгийца журналист Коннор Хамм.

Завтра "Бёрнли" примет "Арсенал" в матче 25-го тура АПЛ. Начало - в 16:00.

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Опубликовал: Александр Бураков
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