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АПЛ. 25-й тур. Забарный в старте, Зинченко вне заявки

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Борнмут сыграет с Ньюкаслом, а Арсенал с Бернли

АПЛ. 25-й тур. Забарный в старте, Зинченко вне заявки

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 25-м туре АПЛ команды двух украинских легионеров играют на выезде, "Борнмут" отправился на Сент-Джеймс Парк, где сыграет с "Ньюкаслом", Илья ожидаемо выйдет в основе.

Лондонский "Арсенал" сыграет с одним из главных аутсайдеров этого сезона - Бернли, Александр Зинченко этот матч пропускает, украинец продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного еще 4 февраля в матче с "Ливерпулем". Оба матча начнутся в 17.00.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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