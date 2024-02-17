АПЛ. 25-й тур. Забарный в старте, Зинченко вне заявки

В 25-м туре АПЛ команды двух украинских легионеров играют на выезде, "Борнмут" отправился на Сент-Джеймс Парк, где сыграет с "Ньюкаслом", Илья ожидаемо выйдет в основе.

Лондонский "Арсенал" сыграет с одним из главных аутсайдеров этого сезона - Бернли, Александр Зинченко этот матч пропускает, украинец продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного еще 4 февраля в матче с "Ливерпулем". Оба матча начнутся в 17.00.