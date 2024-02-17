Клопп - о 4:1 с Брентфордом: Эмоции смешанные. Мы потеряли нескольких футболистов и не знаем, насколько все серьезно

Юрген Клопп высказался о травмах после победы "Ливерпуля" над "Брентфордом" 4:1 в матче 25-го тура АПЛ. Диогу Жота и Кертис Джонс были заменены во время первого тайма, Дарвин Нуньес - в перерыве.

- Эмоции смешанные. Мы потеряли нескольких футболистов и не знаем, насколько все серьезно. Ни для кого из них ситуация не выглядит хорошо.

Но то, что ребята сделали после 15-й минуты, впечатляет. Они играли против команды, призвание которой - досаждать сопернику. 18 раз мяч влетает в твою штрафную после стандартных положений - нужно больше игроков и удачи, а также нужна помощь вратаря, и он провел великолепный матч.

С определенного момента мы проводили хорошую игру. Мы контролировали этого соперника настолько, насколько это возможно, и довольны этим.

- Травмы - это невезение?

- Безусловно. Джонс получил ушиб, Жота тоже был травмирован в результате стыка. В случае с Нуньесом мы не знаем, есть ли там какая-то проблема, он просто что-то почувствовал.

Посмотрим. Нам не было просто, но сейчас все в порядке. У нас 57 очков, и через несколько дней нас ждет новый матч, - сказал главный тренер "Ливерпуля" в эфире TNT Sports.