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АПЛ. Брентфорд - Ливерпуль 1:4. Мерсисайдцы наказывают за ошибки. Видео голов и обзор матча
Команда Клоппа забирает справедливые три очка
Getty Images / Global Images Ukraine
Это восьмое поражение в последних десяти матчах для команды Томаса Франка. Они проходят через непростой период, но когда смотришь на эту команду, то становится очевидным, что хоть в атаке у них есть Айвен Тоуни, но ни один Тоуни не компенсирует то, что может натворить линия обороны.
"Ливерпуль" забирает справедливые три очка и закрепляется на первой строчке. Не без кадровых потерь (Диогу Жота и Кертис Джонс были заменены во время первого тайма, Дарвин Нуньес - в перерыве.) Но "мерсисайдцы" в очередной раз продемонстрировали мастерское умение пользоваться ошибками соперника и сразу же за них наказывать.
АПЛ, 25-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Брентфорд" - "Ливерпуль" 1:4
Голы: Тоуни (75) - Нуньес (35), Мак Аллистер (55), Салах (68), Гакпо (86)
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