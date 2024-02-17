АПЛ. Брентфорд - Ливерпуль 1:4. Мерсисайдцы наказывают за ошибки. Видео голов и обзор матча

Это восьмое поражение в последних десяти матчах для команды Томаса Франка. Они проходят через непростой период, но когда смотришь на эту команду, то становится очевидным, что хоть в атаке у них есть Айвен Тоуни, но ни один Тоуни не компенсирует то, что может натворить линия обороны.

"Ливерпуль" забирает справедливые три очка и закрепляется на первой строчке. Не без кадровых потерь (Диогу Жота и Кертис Джонс были заменены во время первого тайма, Дарвин Нуньес - в перерыве.) Но "мерсисайдцы" в очередной раз продемонстрировали мастерское умение пользоваться ошибками соперника и сразу же за них наказывать.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брентфорд" - "Ливерпуль" 1:4

Голы: Тоуни (75) - Нуньес (35), Мак Аллистер (55), Салах (68), Гакпо (86)