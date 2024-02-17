Гвардиола: В первом тайме мы были не в правильном ритме

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий после ничьей с "Челси" (1:1).

Это была хорошая игра. Второй тайм был намного лучше, чем первый. В первом тайме мы были не в правильном ритме, а во втором мы все прибавили, и это было действительно хорошее выступление. Но мы не смогли победить.

Мы играли хорошо и имели много моментов. Гол должен был бы быть в цель, потому что мы были так близко, но что есть, то есть. Чтобы играть против команды такого уровня, нужно играть 94 минуты. Сегодня этого не произошло.

Я всегда настроен позитивно, но после того, как мы создали такое количество моментов после гола, команда сделала все, что могла.

Титул? Мы стараемся. Мы стараемся снова.