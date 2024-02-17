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Гвардиола: В первом тайме мы были не в правильном ритме
Тренер расстроен ничьей
The A
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий после ничьей с "Челси" (1:1).
Это была хорошая игра. Второй тайм был намного лучше, чем первый. В первом тайме мы были не в правильном ритме, а во втором мы все прибавили, и это было действительно хорошее выступление. Но мы не смогли победить.
Мы играли хорошо и имели много моментов. Гол должен был бы быть в цель, потому что мы были так близко, но что есть, то есть. Чтобы играть против команды такого уровня, нужно играть 94 минуты. Сегодня этого не произошло.
Я всегда настроен позитивно, но после того, как мы создали такое количество моментов после гола, команда сделала все, что могла.
Титул? Мы стараемся. Мы стараемся снова.
"Манчестер Сити" опустился на 3-е место АПЛ. Следующая их игра - уже через 3 дня. Во вторник, 20-го февраля, "горожане" сойдутся с "Брентфордом".
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