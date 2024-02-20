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Сандерленд Русина получил третьего тренера за сезон
Клуб уволил Майкла Билла
Getty Images / Global Images Ukraine
"Сандерленд" объявил о прекращении сотрудничества с Майклом Биллом.
Также клуб назвал имя нового временного главного тренера. До конца сезона 2023/24 команду будет возглавлять Майк Доддс, который ранее был ассистентом Билла.
Интересно, что Билл тренировал "Сандерленд" с декабря 2023 года и во главе "черных котов" успел провести 12 матчей (4 победы, 2 ничьих и 6 поражений).
Это уже вторая в сезоне тренерская отставка для команды, за которую выступает украинец Назарий Русин. В начале декабря 2023 года "Сандерленд" уволил Тони Моубрея.
На данный момент "Сандерленд" занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпиошипа.
???? Mike Dodds has been appointed interim Head Coach until the end of the season, replacing Michael Beale who departs the Club with immediate effect.#SAFC— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 19, 2024
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