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Сандерленд Русина получил третьего тренера за сезон

Англия

Клуб уволил Майкла Билла

Сандерленд Русина получил третьего тренера за сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Сандерленд" объявил о прекращении сотрудничества с Майклом Биллом.

Также клуб назвал имя нового временного главного тренера. До конца сезона 2023/24 команду будет возглавлять Майк Доддс, который ранее был ассистентом Билла.

Интересно, что Билл тренировал "Сандерленд" с декабря 2023 года и во главе "черных котов" успел провести 12 матчей (4 победы, 2 ничьих и 6 поражений).

Это уже вторая в сезоне тренерская отставка для команды, за которую выступает украинец Назарий Русин. В начале декабря 2023 года "Сандерленд" уволил Тони Моубрея.

На данный момент "Сандерленд" занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпиошипа.

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Сандерленд Майкл Бил
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Источник:
Sunderland AFC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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