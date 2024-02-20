Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль заинтересован в трансфере защитника Кристал Пэлас
23-летний игрок может присоединиться к Ливерпулю
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" заинтересован в подписании защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
"Красные" стремятся усилить свою команду, поэтому наблюдают за игрой 23-летнего футболиста. "Челси", бывший клуб игрока, получит определенный процент от будущей продажи.
В текущем сезоне Премьер-Лиги Марк сыграл 22 матча, в которых отдал одну результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Скончался автор победного гола на ЧМ-1990 Андреас Бреме
- Тони Кроос: Теперь я становлюсь фанатом Гамбурга
- Шахтер - Кривбасс, Динамо - Черноморец. Расписание матчей 19-го тура УПЛ
- АПЛ. Манчестер Сити – Челси 1:1. Почеттино во второй раз за сезон отбирает очки у Гвардиолы
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн