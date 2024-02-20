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Ливерпуль заинтересован в трансфере защитника Кристал Пэлас

Англия

23-летний игрок может присоединиться к Ливерпулю

Ливерпуль заинтересован в трансфере защитника Кристал Пэлас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" заинтересован в подписании защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

"Красные" стремятся усилить свою команду, поэтому наблюдают за игрой 23-летнего футболиста. "Челси", бывший клуб игрока, получит определенный процент от будущей продажи.

В текущем сезоне Премьер-Лиги Марк сыграл 22 матча, в которых отдал одну результативную передачу.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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