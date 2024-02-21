Руни - о ван Гале: После тренировок полтора часа нельзя было есть, потом мы ждали, когда он доест, чтобы послушать речь

Уэйн Руни рассказал о методах Луи ван Гала в "Манчестер Юнайтед".

Ван Гал работал с "Ман Юнайтед" с 2014 по 2016 год. Руни играл под его руководством все это время.

"Ван Гал - яркая личность. Есть несколько историй о его периоде в клубе, которые я не могу рассказать. Его методы вне поля были сложными, но тренировки с ним мне нравились.

После тренировок полтора часа нельзя было есть. Стол тренерского штаба убирали последним, поэтому нужно было дождаться, когда тренер доест.

А у него всегда был обед из трех блюд. Когда он доедал, то вставал и произносил речь. Каждый день. После этого можно было уходить.

Он любил поговорить с игроками индивидуально. Делал он это в порядке старшинства, поэтому игроки сидели перед его кабинетом, ожидая, когда их вызовут. Один за другим. Однажды я сказал ему, что игрокам это не нравится, что он должен изменить процесс, потому что становилось все труднее.

Мне было грустно, когда Луи ван Гал покинул "Манчестер Юнайтед". Во время финала Кубка Англии-2016 его жена узнала, что Луи уволят - независимо от результата.

Честно говоря, он знал об этом до игры. После матча мы приехали на победную вечеринку, а он тихо сидел в углу с семьей. А обычно он довольно громкий и жизнерадостный.

Я подошел к нему и сказал, чтобы он наслаждался вечеринкой, потому что мы выиграли Кубок. Но он знал, что его увольняют, хотя клуб ему об этом не сообщил. На следующий день после вечеринки за завтраком он поделился с нами планами на предсезонку. Поэтому он был в работе до самого конца", - сказал Руни в подкасте Stick to Football.