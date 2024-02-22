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Скауты Челси следят за лидерами Наполи и Барселоны

Англия
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Виктор Осимхен и Жюль Кунде привлекли внимание синих

Скауты Челси следят за лидерами Наполи и Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isabella Bonotto/Anadolu

Новина українською

Скауты "Челси" присутствовали на матче Лиги Чемпионов "Наполи" - "Барселона".

По информации издания Goal, их внимание привлекли два игрока: форвард "Наполи" Виктор Осимхен и защитник "Барселоны" Жюль Кунде.

Напомним, что Виктор на 75-й минуте матча ЛЧ забил гол в ворота "Барселоны".

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Кунде в этом сезоне Ла Лиги провел 22 поединка, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. А Осимхен в Серии А сыграл 13 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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