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Скауты Челси следят за лидерами Наполи и Барселоны
Виктор Осимхен и Жюль Кунде привлекли внимание синих
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isabella Bonotto/Anadolu
Скауты "Челси" присутствовали на матче Лиги Чемпионов "Наполи" - "Барселона".
По информации издания Goal, их внимание привлекли два игрока: форвард "Наполи" Виктор Осимхен и защитник "Барселоны" Жюль Кунде.
Напомним, что Виктор на 75-й минуте матча ЛЧ забил гол в ворота "Барселоны".
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Кунде в этом сезоне Ла Лиги провел 22 поединка, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. А Осимхен в Серии А сыграл 13 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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