Джексон: Бензема в начале карьеры в Реале тоже не реализовывал много моментов. Позднее он завоевал ЗМ

Нападающий "Челси" Николас Джексон сравнил свою ситуацию с положением Карима Бензема на заре его карьеры в мадридском "Реале".

"Когда я был молод - я видел, как Бензема играл за "Реал Мадрид". Раньше болел за этот клуб. Карим упускал много возможностей. Но знаете, позже он выиграл "Золотой мяч". Я не говорю, что нахожусь на таком же уровне. Я не могу быть на нём сейчас. Но я видел это раньше, поэтому не волнуюсь", - приводит слова Николаса Madrid Xtra в социальных сетях.