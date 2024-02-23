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Джексон: Бензема в начале карьеры в Реале тоже не реализовывал много моментов. Позднее он завоевал ЗМ
Сенегалец сравнил себя с экс-обладетелем Золотого мяча
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" Николас Джексон сравнил свою ситуацию с положением Карима Бензема на заре его карьеры в мадридском "Реале".
"Когда я был молод - я видел, как Бензема играл за "Реал Мадрид". Раньше болел за этот клуб. Карим упускал много возможностей. Но знаете, позже он выиграл "Золотой мяч". Я не говорю, что нахожусь на таком же уровне. Я не могу быть на нём сейчас. Но я видел это раньше, поэтому не волнуюсь", - приводит слова Николаса Madrid Xtra в социальных сетях.
На счету сенегальского форварда 8 забитых мячей и 3 результативные передачи в 26 матчах за "пенсионеров" в текущем сезоне.
????️ Nicolas Jackson: “When I was young, I saw Benzema playing for Real Madrid. I was supporting Madrid when I was young & Benzema was missing a lot of chances.— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 23, 2024
But you know, later he won the Ballon d'Or. I’m not saying I’m that level. I can’t be that level now. But I’ve seen it… pic.twitter.com/N6BTwyOlwh
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