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Джексон: Бензема в начале карьеры в Реале тоже не реализовывал много моментов. Позднее он завоевал ЗМ

Англия

Сенегалец сравнил себя с экс-обладетелем Золотого мяча

Джексон: Бензема в начале карьеры в Реале тоже не реализовывал много моментов. Позднее он завоевал ЗМ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Челси" Николас Джексон сравнил свою ситуацию с положением Карима Бензема на заре его карьеры в мадридском "Реале".

"Когда я был молод - я видел, как Бензема играл за "Реал Мадрид". Раньше болел за этот клуб. Карим упускал много возможностей. Но знаете, позже он выиграл "Золотой мяч". Я не говорю, что нахожусь на таком же уровне. Я не могу быть на нём сейчас. Но я видел это раньше, поэтому не волнуюсь", - приводит слова Николаса Madrid Xtra в социальных сетях.

На счету сенегальского форварда 8 забитых мячей и 3 результативные передачи в 26 матчах за "пенсионеров" в текущем сезоне.

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Карим Бензема Реал (Мадрид) Николас Джексон
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Опубликовал: Александр Бураков
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