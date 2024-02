Джексон: Бензема в начале карьеры в Реале тоже не реализовывал много моментов. Позднее он завоевал ЗМ

Нападающий "Челси" Николас Джексон сравнил свою ситуацию с положением Карима Бензема на заре его карьеры в мадридском "Реале".

На счету сенегальского форварда 8 забитых мячей и 3 результативные передачи в 26 матчах за "пенсионеров" в текущем сезоне.

????️ Nicolas Jackson: “When I was young, I saw Benzema playing for Real Madrid. I was supporting Madrid when I was young & Benzema was missing a lot of chances.



But you know, later he won the Ballon d'Or. I’m not saying I’m that level. I can’t be that level now. But I’ve seen it… pic.twitter.com/N6BTwyOlwh