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Русин против Кухаревича в Чемпионшипе. Известно попали ли украинцы в стартовые составы

Англия

Полноценной битвы не будет

Русин против Кухаревича в Чемпионшипе. Известно попали ли украинцы в стартовые составы

Фото: swanseacity.com

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В матче 34-го тура Чемпионшипа встречаются "Сандерленд" Назария Русина и "Суонси" Николая Кухаревича.

Русин будет играть с первых минут, а вот Кухаревич в стартовый состав своей команды не попал. Ждем его выход на поле во втором тайме.

Поединок "Сандерленд" - "Суонси" начнется в 17:00.

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Чемпионшип Сандерленд Назарий Русин Суонси Николай Кухаревич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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