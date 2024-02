Русин против Кухаревича в Чемпионшипе. Известно попали ли украинцы в стартовые составы

В матче 34-го тура Чемпионшипа встречаются "Сандерленд" Назария Русина и "Суонси" Николая Кухаревича.

Русин будет играть с первых минут, а вот Кухаревич в стартовый состав своей команды не попал. Ждем его выход на поле во втором тайме.

