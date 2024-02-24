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Русин против Кухаревича в Чемпионшипе. Известно попали ли украинцы в стартовые составы
Полноценной битвы не будет
Фото: swanseacity.com
В матче 34-го тура Чемпионшипа встречаются "Сандерленд" Назария Русина и "Суонси" Николая Кухаревича.
Русин будет играть с первых минут, а вот Кухаревич в стартовый состав своей команды не попал. Ждем его выход на поле во втором тайме.
???? Mike Dodds starting XI.— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 24, 2024
Let's go, Lads! ✊#SAFC | #SUNSWA pic.twitter.com/XM3j2bbk9S
⚠️ ???????????????????????????????? ???????? ⚠️— Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 24, 2024
Here's how the #Swans line up for this afternoon's @SkyBetChamp fixture ???? @SunderlandAFC.
Brought to you in partnership with @the_lcvgroup. pic.twitter.com/FyoZKpsvov
Поединок "Сандерленд" - "Суонси" начнется в 17:00.
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