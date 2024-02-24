АПЛ. Арсенал — Ньюкасл 4:1. Галопом по сороках

Когда тебя зовут Эдди Гау и тебе приходится ставить в стартовый состав своей команды Лориса Кариуса и ехать на "Эмирейтс" к лондонскому "Арсеналу", то особых перспектив и положительных впечатлений ожидать не стоит. И нет, проблемой сегодня был даже не печально известный антигерой киевского финала Лиги Чемпионов, просто весь "Ньюкасл" как будто забыл выйти из раздевалки.

В первом тайме "сороки" не смогли нанести ни одного удара по воротам Давида Раи, да и особых подходов к этим воротам мы также не увидели. Зато "Арсенал" без Александра Зинченко, который продолжает залечивать свое повреждение, взял игру под свой контроль уже с первых минут. Гости пытались даже иногда высоко встречать своего соперника и прессинговать на чужой половине поля, но это не было массированно и слаженно, выглядело это малоперспективно.

А что касается команды Микеля Артеты, то у них получалось и получалось красиво. Открыли счет они на 18 минуте благодаря автоголу Свена Ботмана. Подача с углового завершилась ударом головой от Габриэла и в попытках выбить круглого подальше от ворот Ботман попал в колено Ливраменто и мяч все же пересек сетку ворот. Активное наступление продолжилось и через несколько минут классный заброс от Жоржиньо прилетел к Мартинелли, который прострелил вдоль ворот и там неприкрытый Кай Гаверц легко занес круглого в сетку ворот Кариуса. 2:0.

Команде Эдди Гау нечего было ответить на подобные действия своего соперника, они пытались атаковать и искать хоть какие-то варианты выхода на чужую половину поля, впрочем безуспешно. Зато "канониры" имели все шансы забить и третий гол в ворота "сорок". Вот только Мартинелли и Гаверц поочередно прощали гостей.

Во втором тайме все стало слегка интереснее, мы по крайней мере увидели "Ньюкасл" атаке и на чужой половине поля, впрочем атаки от "канониров" все равно выглядели очевидно острее. В частности Гаверц потерял очередной идеальный выход один на один, не попав в створ ворот. Зато прекрасно нашел сетку ворот Букайо Сака после классного смещения с правого фланга и удара в дальний угол после атаки, которую начал именно Гаверц. Счет стал разгромным и все наиболее смелые мысли гостей о мифической ничьей окончательно развеялись.

А через несколько мгновений новый штатный исполнитель стандартов Деклан Райс сделал очередную классную подачу с углового, после чего Якуб Кивиор пытался перевести круглого в ворота, но лучше с этим справился молодой Майли, именно от его руки мяч и залетел в ворота. 4:0. Да, под конец игры бывший игрок "Арсенала" Джо Уиллок отквитал один гол ударом головой после подачи от Дана Берна, но это было легким утешением на фоне настоящей катастрофы.

Тотальное уничтожение команды Эдди Гау, они были не просто хуже, они даже не могли претендовать на какую-то конкуренцию в этой игре, поэтому все справедливо, по-другому подобные матчи заканчиваться не могут. А "канониры" выдали очередной классный матч, если выносить за скобки поражение в Порту и продолжают активную борьбу за титул, до "Ливерпуля", который возглавляет турнирную таблицу, буквально два очка.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Арсенал" — "Ньюкасл" 4:1

Голы: Ботман (18, автогол), Хаверц (24), Сака (65), Кивиор (69) — Уиллок (84)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор — Эдегор (Смит-Роу, 75), Жоржиньо (Эльнени, 89), Райс — Сака (Нкетиа, 76), Хаверц (Нелсон, 76), Мартинелли (Троссар, 64)

"Ньюкасл": Кариус — Триппьер, Шер, Ботман (Ласселс, 73), Ливраменто (Берн, 73) — Лонгстафф, Гимараес (Уиллок, 73), Майли — Альмирон (Мерфи, 64), Исак (Барнс, 64), Гордон

Предупреждение: Эдегор (7)