Арсенал установил уникальный рекорд результативности АПЛ

Во вчерашнем поединке 26 тура АПЛ "Арсенал" дома разгромил "Ньюкасл". До перерыва и после него подопечные Артеты забили по два мяча.

Как сообщает Opta, уже семь таймов подряд "канониры" отмечаются двумя или более голами за 45-минутку. Такая серия является рекордной в истории АПЛ.

За 26 туров лондонцы отличились в воротах соперников 62 раза. Больше забитых голов только у "Ливерпуля" – 63. Также снизу эти две команды поджимает "Манчестер Сити" (59)

Однако именно у "канониров" лучшая разница забитых-пропущенных (+39). В то же время у "мерсисайдцев" она составляет +38, а у "горожан" – +33.

Следующий матч "Арсенал" проведет 4 марта против "Шеффилд Юнайтед" в гостях.