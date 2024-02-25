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Арсенал установил уникальный рекорд результативности АПЛ
Совсем скоро может продолжить эту замечательную серию
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке 26 тура АПЛ "Арсенал" дома разгромил "Ньюкасл". До перерыва и после него подопечные Артеты забили по два мяча.
Как сообщает Opta, уже семь таймов подряд "канониры" отмечаются двумя или более голами за 45-минутку. Такая серия является рекордной в истории АПЛ.
За 26 туров лондонцы отличились в воротах соперников 62 раза. Больше забитых голов только у "Ливерпуля" – 63. Также снизу эти две команды поджимает "Манчестер Сити" (59)
Однако именно у "канониров" лучшая разница забитых-пропущенных (+39). В то же время у "мерсисайдцев" она составляет +38, а у "горожан" – +33.
Следующий матч "Арсенал" проведет 4 марта против "Шеффилд Юнайтед" в гостях.
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