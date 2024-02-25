Как сыграл Мудрик в финале Кубка Англии? Стали известны оценки украинца

"Ливерпуль" стал обладателем Кубка Англии. Сегодня, 25-го февраля, команда Юргена Клоппа переиграла на "Уэмбли" лондонский "Челси" (0:1). Чтобы определить победителя потребовалось дополнительное время. Гол Ван Дейка на 119-ой минуте приносит трофей "Ливерпулю".

Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме. На 90-ой минуте он сменил Джексона. За около 40-ка минут игрового времени Михаил 11 раз коснулся мяча, отдал 2 точных паса (из 3-х), дважды безуспешно навесил в штрафную, столько же удачно пошел в дриблинг, выиграл 2 единоборства из 6-ти, заработал на себе фол, по разу отобрал мяч и выбил кожаного подальше. Еще 4 раза потерял владение мячом.

Статистически-аналитические порталы решили не ставить Михаилу высоких оценок - 6,1 от WhoScored и 6,6 от Sofascore. Финал Кубка Англии стал для Мудрика 26-м матчем за "Челси" в этом сезоне.